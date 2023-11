Wegfallende Sonderfaktoren werden Gewinn von Swisscom stützen

Allerdings ist die Verbesserung auf Sonderfaktoren zurückzuführen: In den ersten neun Monaten 2022 wurde das Ergebnis durch Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 82 Millionen Franken belastet. Den Löwenanteil machte dabei eine Busse von knapp 72 Millionen Franken der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko wegen Marktmissbrauchs beim Bezahl-Sport-TV aus. Diese Faktoren fallen nun weg, was den Gewinn stützt.

Bei den Glasfaserausbauzielen, welche die Swisscom im Oktober gestutzt hatte, peilt der Konzern den oberen Rand der Spanne an. Insgesamt solle bis Ende 2025 so eine Abdeckung von etwa 55 Prozent der Bevölkerung erreicht werden. Bisher hatte der Konzern von 50 bis 55 Prozent gesprochen. Bis 2030 soll dann die Abdeckung auf 70 bis 80 Prozent vergrössert werden.

Swisscom hat den Vorjahresumsatz der ersten neun Monate angepasst, weil der Konzern die Umsatzerfassung für Roaming-Verträge mit Mindestgarantien geändert hat. Damit fällt der Umsatz um 46 Millionen Franken geringer aus als vor einem Jahr ausgewiesen.

Swisscom verzichtet bis Ende 2024 auf Preiserhöhungen bei Abonnements für die Privatkundschaft. «Im Verlauf des kommenden Jahres werden wir die Lage analysieren und uns festlegen, wie es nach 2024 weitergeht», hatte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann Anfang Juni in einem Interview gesagt.

Auch die auf Anfang 2024 angehobene Mehrwertsteuer soll nicht an die Privatkunden weitergegeben werden. Das Preismoratorium gelte für die aktuellen Blue-Mobile-Angebote, Internet-, TV- und Festnetz-Abos sowie für alle Zweit- und Drittmarken und Kunden mit Grundversorgungsprodukten.Die Swisscom-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf eine Zunahme um rund 6 Prozent verzeichnet, und schneiden damit besser ab als der Gesamtmarkt (), der um gut 3 Prozent nachgegeben hat.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Swisscom will 50 Milliarden Risikokapital für Techfirmen auftreibenDie Swisscom will 50 Milliarden Franken Risikokapital für junge Schweizer Techfirmen auftreiben. Damit sollen die Jungunternehmen bei der Expansion unterstützt und ihre Abwanderung ins Ausland verhindert werden.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Swisscom will 50 Milliarden Risikokapital für Techfirmen auftreibenDie Swisscom will 50 Milliarden Franken Risikokapital für junge Schweizer Techfirmen auftreiben. Damit sollen diese bei der Expansion unterstützt werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Burckhardt Compression steigert Umsatz und GewinnBurckhardt Compression konnte den Auftragseingang verdoppeln und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 21 Prozent im ersten Halbjahr. Der Einfluss des starken Frankens war spürbar, aber ohne ihn wären die Zahlen noch besser gewesen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnBis September 2023 verbuchte die SNB einen leichten Gewinn. Das dritte Quartal verlief für die Nationalbank aber alles andere als gut.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕