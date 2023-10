Wegen FDA-Warnbrief: Similasan kürzt in Jonen AG 27 Stellen

Das Unternehmen produziert homöopathische Augentropfen.Die Similasan-Gruppe musste in den USA riesige Umsätze einbüssen. Dies geschah aufgrund eines Warnbriefs der Gesundheitsbehörde FDA. Produzenten von homöopathischen Augentropfen können ihre Ware nicht weiterDie Konsequenzen: An ihrem Standort in Jonen AG musste der Konzern 27 von total 130 Stellen abbauen.

Die Restrukturierung mit dem «vorsorglichen Stellenabbau» von 27 Mitarbeitenden in Jonen sei für den Fortbestand der Similasan-Gruppe notwendig. Das Unternehmen werde die Betroffenen individuell begleiten und den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich durchführen.Similasan sei als Weltmarktführer für natürliche Augenheilmittel in den vergangenen Jahren weltweit stark gewachsen, heisst es weiter.

Aufgrund dieses Wachstums seien in den letzten 18 Monaten in Jonen über 40 neue Mitarbeitende eingestellt worden.sofortigen Umsatzeinbussen von rund 90 Prozent geführt.Die in den USA aufgeworfenen Aspekte zu den Produkten und Herstellungseinrichtungen seien nicht auf Qualitäts- und Sicherheitsmängel zurückzuführen. Es gehe hauptsächlich um die Regulatorik, betonte Similasan. headtopics.com

