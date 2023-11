Wechsel zum Rivalen: Josh Fahrni wechselt vom SC Bern zu den SCL Tigers

Fahrni hatte letzte Saison sein gutes Rookie-Jahr 2021/22 (13 Scorerpunkte in 49 Spielen) nicht bestätigen können, er erhielt allerdings auch wenig Eiszeit und war sogar auch mal überzählig. In der aktuellen Spielzeit 2023/24 hingegen verbesserte sich seine Rolle beim SCB deutlich.

Ebenfalls regelmässig kam Fahrni auch im Penalty Killing zum Einsatz. Seinen Platz im Überzahlspiel verlor Fahrni in der siebten Partie beim HC Ajoie, als der bis dahin verletzte neue Kanadier Corban Knight sein Comeback gab. Bei 5-gegen-5-Hockey hingegen blieb Fahrni meist bloss ein Platz in der 4. Linie als Flügelstürmer, sein häufigster Linienpartner bis zu seiner Verletzung am 6. Oktober gegen Ambri war Viertlinien-Center Ritzmann.

Zumindest offensiv konnte Fahrni in dieser Saison noch keine Akzente setzen. Bis zu seiner Verletzung war ihm nach zehn Spielen trotz diversen Powerplay-Einsätzen kein Tor oder Assist gelungen. Sein Comeback ist nach der Nationalmannschaftspause vorgesehen beim Auswärtsspiel in Ambri am 17. November vorgesehen, es wird interessant zu beobachten sein, in welcher Rolle ihn Tapola nach seinem Entscheid, den SCB zu verlassen, einsetzen wird.

