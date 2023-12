Wayra - Das Model aus der Landwirtschaft

Für Wayra bedeutet die Landwirtschaft der Ort, an dem man Familie, Freunde und Ruhe findet. In ihrer Freizeit ist die 28-Jährige aus dem Kanton Jura viel mit ihren Tieren in der Natur unterwegs. Calendaria PreviousNext Wayra Nina, dein Bild ist derzeit an vielen Wänden zu sehen. Wie fühlst du dich dabei? Als der Dezember immer näher rückte, wurde ich schon ein wenig nervös. Wie hat deine Familie auf die Aufnahme reagiert? Sie haben sehr gut auf das Bild reagiert.

Meine Familie ist stolz auf mich und unterstützt mich in allem, was ich mache. Wirst du oft auf dein Kalenderbild angesprochen? Ab und zu ja. Aber mit der Zeit wird das verschwinden. Das ist auch gut so. Denn ich stehe nicht so gerne im «Mittelpunkt». Könntest du dir vorstellen, noch öfters als Model tätig zu sein? In Latzhosen und Gummistiefeln schon - das ist mehr meine Welt. (lächelt) Ansonsten fühle ich mich in der Modelwelt nicht sehr zuhause. Bauernkalender 2024 Der Bauernkalender 2024 gibt es bereits zu kaufen – wie immer in einer Girls- und Boys-Versio





Das sagt das FiBL zu tieferen Erträge und höheren Kosten bei BioBio-Ausbau in Deutschland - Das sagt das FiBL zu tieferen Erträge und höheren Kosten bei Bio: In Deutschland soll sich der Anteil biologisch bewirtschafteter Fläche fast verdreifachen. Das bedeutet kleinere Ernten und teurere Lebensmittel. Das FiBL ist…

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

SP-Bundesratskandidat Beat Jans betont Nähe zur LandwirtschaftBundesratswahlen - SP-Bundesratskandidat Beat Jans gibt sich landwirtschaftsnah: Der Basler Regierungspräsident und SP-Bundesratskandidat Beat Jans betont in einem Interview seinen praktischen Bezug zur Landwirtschaft. Am Montag findet die Befragung der…

Junge Menschen und ihre Leidenschaft für die LandwirtschaftRoxana, Aglaja, Andreas, Sandra und Vanessa sind junge Menschen, die eine Leidenschaft für die Landwirtschaft haben. Sie erzählen von ihren Erfahrungen und Hobbys auf dem Bauernhof.

Schweinespezialist aus Holland berichtet den SchweizernSchweine - Die Landwirtschaft in Holland ist noch grösser, aber nicht noch intensiver: Ein holländischer Schweineprofi berichtete den Schweizern aus seinem Heimatland. Emissionen und Tierwohl gewinnen an Bedeutung. Derweil steigen viele Produzenten aus.

Eine Hafl-Studie stärkt die MilchviehhaltungDie Schweizer Landwirtschaft ist vom Grasland geprägt, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) sind Grasland. Ein Teilziel der Klimastrategie für Landwirtschaft und Ernährung 2050 besteht darin, die ackerfähigen Flächen primär für die direkte menschliche Ernährung und das Grasland sowie Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie als Futtermittel für Nutztiere zu nutzen. Eine Hafl-Arbeit hat berechnet, wie viele Nutztiere in der Schweiz benötigt werden, um die Graslandressourcen und die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu verwerten. Die Kunstwiesenfläche wurde auf 20 Prozent der Ackerfläche reduziert, um mehr Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen.

