Wasserstand im Panamakanal sinkt auf Rekordniveau

Nicht nur die Zahl der Schiffspassagen wurde in den vergangenen Monaten reduziert. Auch der maximale Tiefgang, mit dem Schiffe den Kanal passieren dürfen, war gesenkt worden. Wichtig für den Welthandel Der rund 80 Kilometer lange Kanal verbindet in Mittelamerika den Atlantik mit dem Pazifik. Pro Jahr passieren in normalen Zeiten rund 14'000 Schiffe die Wasserstrasse. Etwa sechs Prozent des Welthandels werden durch den Kanal abgewickelt. In den vergangenen Monaten liessen weniger Regen und höhere Temperaturen den Wasserstand im künstlichen Gatún-See im Panamakanal sinken, was Auswirkungen auf den Betrieb hat.

Der Panamakanal beginnt in Colón im Norden von Panama und endet nahe Panama-Stadt im Süden. Nach der Eröffnung des erweiterten Kanals 2016 verfügt die Wasserstrasse über drei Schleusensysteme, über die die Schiffe auf das Niveau des 28 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Gatún-Sees gehoben und später wieder gesenkt werden.

Seit dem Ausbau des Kanals können auch grosse Tanker und Frachter mit bis zu 14'000 Containern durch die Wasserstrasse geschleust werden. Audio Archiv: Schifffahrt beeinträchtigt: Panamakanal fehlt das Wasser 03:52 min, aus Rendez-vous vom 15.08.2023. Bild: KEYSTONE/AP Photo/Tito Herrera abspielen. Laufzeit 3 Minuten 52 Sekunden.

