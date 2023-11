Waser AG erhält Zuschlag für Recyclinghof in Basel

Die Waser AG hat im Hafen Birsfelden ihren Sitz. Wo die weisse Halle steht, will sie ihre neue Sortieranlage 4.0 bauen.«Es freut mich, dass die Waser AG den Zuschlag für den Recyclinghof erhalten hat», sagt Christine Frey. Die Baselbieter FDP-Landrätin spricht von den 720’000 Franken, die das Birsfelder Unternehmen von Basel-Stadt gesprochen erhielt, um die Abfallsammlung der Stadtreinigung zu unterstützen.

Drei Jahre dauerte die Umsetzung der Vorlage, welche die Jugend- und Alternativkultur in Basel stärken möchte. Im Interview mit der bz berichten Jo Vergeat und Salome Hofer von «Kulturstadt jetzt» von Erwartungen, Herausforderungen und neuen Zielen.So nah kam man der Basler Theater-Familie Rasser noch nie Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

BZBASEL: Baslerinnen und Basler sollen ihren Sperrmüll künftig in Birsfelden recyceln: Lottner AG verliert Subventionen des KantonsSeit 20 Jahren betreibt die Lottner AG an der Schlachthofstrasse in Basel den Recyclinghof. Doch nun verliert sie den Zuschlag für den Betrieb. Dieser geht an die Waser Entsorgung AG in Birsfelden. Wie es mit dem Recyclingpark in Basel weitergeht, ist unklar.

POLİZEİCH: Stadt Basel BS: 15-jähriger Velofahrer nach Kollision mit Tram verletztAm Montagmorgen (6. November 2023) kurz vor 08.00 Uhr kam es auf der Verzweigung Riehenstrasse/Im Surinam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem Tram.

20MİN: FC Basel: Gabriel Sigua fährt nach Spiel mit ÖV nach HauseDer FCB fährt dank Gabriel Sigua (18) gegen Yverdon den ersten Sieg seit neun Spielen ein. Nach der Partie macht sich der Siegestorschütze mit dem Bus auf den Heimweg.

BLUENEWS_DE: Die Basel-Spieler sind zurück in der Topelf – YB mit zwei DebütantenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

BZBASEL: «Ganze Bevölkerungskreise im Stich gelassen»: Grossrätin fordert Fernwärme für ganz BaselNicht alle Basler Quartiere sollen gemäss den Plänen des Kantons ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Eine Grossrätin findet das ungerecht.

BZBASEL: #BringThemHome: Ein Ort mitten in Basel erinnert an die Terroropfer der HamasAm 7. Oktober verschleppte die Hamas rund 200 Menschen, von denen teilweise noch immer jedes Lebenszeichen fehlt. In der offenen Kirche Elisabethen ist es nun möglich, seine Solidarität mit den Terroropfern zu teilen.

