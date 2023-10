Was wisst ihr über die (Winter-) Zeit?

Cooles Quiz, cooler Zeitwechsel! Eir geniessen im Herbst die Stunde länger Zmorgend zu essen und im Frühling endliche eine Stunde länger Biken zu können am Feierabend. Für uns gibt es da nichts zu kritisieren (-:

Cooles Quiz, cooler Zeitwechsel! Eir geniessen im Herbst die Stunde länger Zmorgend zu essen und im Frühling endliche eine Stunde länger Biken zu können am Feierabend. Für uns gibt es da nichts zu kritisieren (-:

Alltag im Gaza-Krieg - Warten am Tag, Angst in der NachtSofern die Bombardements eine Zeit lang ausbleiben, füllen sich im Süden des Gazastreifens die… Weiterlesen ⮕

Neues Quartierbeizli im Bodenacker: «Die Leute sollten sich mehr Zeit zum Essen nehmen»Bei einem Frühstück erzählt Gastgeberin Teresa Rodrigues von ihrer Tellerwäscherinnenkarriere. Die Köchin mit portugiesischen Wurzeln hat schon mehr als ihr halbes Leben in der Schweiz verbracht. Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

Umbau des Spinnerei-Areals: So reagiert die Gemeinde auf die lautwerdende Kritik gegen das GrossquartierIn Baar soll ein ganzer Dorfteil zum Leben erweckt werden. Das Bauvorhaben stösst auf viel Zuspruch – aber nicht nur. Weiterlesen ⮕

Wollen die Gränicher für die Umfahrung Suhr wirklich freiwillig Millionen bezahlen?An die geplante Umfahrung in Suhr («Veras») will der Gränicher Gemeinderat zwei Millionen Franken beisteuern. Die Hoffnung im Dorf ist gross, die Skepsis aber auch. Weiterlesen ⮕

Rücksichtnahme im Wald: Nicht nur die Hunde gehören an die LeineDas Zuger Kantonsparlament hat eine temporäre Leinenpflicht für Hunde im Wald beschlossen. Das ist gut, löst aber die Probleme kaum. Weiterlesen ⮕