Was, wenn der Wolf vermehrt ins Flachland kommt? Die Bauern seien gut vorbereitet, sagt Bruno Zähner, Herdenschutzbeauftragter des Kanton Zürich. Vor allem Rüden aus den Bergregionen wandern auf der Suche nach neuen Revieren auch ins Flachland ab. (Bild: Symbolbild ©Jim Cumming – stock.adobe.com) Mitte November 2023 hatte ein Landwirt im zürcherischen Rümlang beobachtet, wie ein Wolf über seine Wiesen lief. Er konnte ihn dabei filmen und meldete seine Sichtung der Kantonspolizei.

Auch die Jagd- und Fischereiverwaltung wurde eingeschaltet, welche die Nutztierhalterinnen und -halter in der Region, die den SMS-Warndienst abonniert haben, über die Sichtung informierten. «Aufgrund der Qualität der Filmaufnahmen…Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbesser





BauernZeitung1 » / 🏆 5. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Turbulenzen am Bankenplatz – Die Fusion, die eigentlich niemand will: Schluckt die UBS die Credit Suisse?Die Lage spitzt sich zu. Die beiden Schweizer Grossbanken sollen Gespräche über eine Fusion führen. Vertreter anderer Unternehmen fänden das schade. Aber zwingend nötig sind zwei Grossbanken nicht. (Abo)

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die Armee verteidigt die Sicherheit, die Freiheit und die Kultur der Schweiz (Video)Diese Aufgabe erfüllt jede und jeder Angehörige als Teil der Armee. So vielfältig deren Persönlichkeiten sind, so sehr steht vor jedem Ich das Wir – die Truppe.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Tipps für die Augengesundheit – Die besten und die schlechtesten Gewohnheiten für die AugenSind Rüebli gut? Ist blaues Licht schlecht? Neun weitverbreitete Annahmen im Check.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Die Massentierhaltungs-Initiative und der Wolf mobilisieren die Bäuerinnen und Bauern - bauernzeitung.chIn der vollbesetzten Bündner Arena in Cazis wurde über die MTI und den Wolf diskutiert und debattiert. Der Tenor war eindeutig: Die MTI ist unnötig und doch ist es nötig, die Bevölkerung aufzuklären. Mit dem Wolf wird man zusammenleben müssen, doch nur Wölfe, die keine Nutztiere angreifen sind tragbar.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

«Die Alpwirtschaft ist durch die Situation rund um den Wolf akut bedroht» - bauernzeitung.chHauptversammlung - «Die Alpwirtschaft ist durch die Situation rund um den Wolf akut bedroht»: Die Wolfsthematik ist allgegenwärtig: So auch an der Hauptversammlung des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbands (SAV) in Aeschi b. Spiez im Kanton Bern.…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die Jagd habe entscheidenden Einfluss auf den Wolf – über die Reduktion der Wildbestände - bauernzeitung.chSchweizerischer Forstverein - Die Jagd habe entscheidenden Einfluss auf den Wolf – über die Reduktion der Wildbestände: Bei der Revision des Jagdgesetzes müsse an die Waldverjüngung gedacht werden, betont der Schweizerische Forstverein. Der Auftrag der…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »