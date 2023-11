Was ist eine Frau? Der Bundestags-Eklat um den Grünen-Abgeordneten Markus Ganserer, der sich als Tessa fühlt, zeigt, Deutschlands Politiker brauchen Nachhilfe in Biologie. Ich helfe gerne nach Woher weiss ich, dass ich eine Frau bin? Weil es via Chromosomen-Kombination nicht von der Hand zu weisen ist.

Die Naturwissenschaft ordnet mich über meine Rolle in Bezug auf die Fortpflanzung eindeutig zu: Lebewesen, die Eizellen produzieren, sind weiblich, Lebewesen, die Samenzellen produzieren, sind männlich. Lebewesen, die keine Ei- oder Samenzellen produzieren, haben nach dieser Definition kein drittes, sondern gar kein Geschlecht. Die Biologie hat also lediglich zwei Geschlechter im Angebot – und nicht 72 Geschlechter wie es Transgender-Ideologen gerne hätten. Wenn jemand, der ein Mann ist, gerne Lippenstift auflegt und Röcke und High Heels trägt, dann ist dagegen nicht zu sagen – aber er ist deshalb mitnichten eine Frau. So wie ich kein Arzt bin, wenn ich mir einen weissen Kittel umhänge, und auch kein Polizist, wenn ich in Uniform durch die Strassen zieh





