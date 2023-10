Was ich vom hässlichsten Park der Region Basel fürs Leben gelernt habe

Zu behaupten, dass der Landschaftspark an der französischen Grenze ein «Work in Progress» sei, wäre noch eine Untertreibung. Liebeserklärung an eine grauenhafte Grünanlage.Gähnende Leere: Bis auf einen kaum besuchten Spielplatz, über den die Flugzeuge vom nahen Flughafen brettern, gibt es im Parc des Carrières noch nicht viel zu sehen.

Dabei sollte man sich vom professionell gestalteten Webauftritt mit seinen Visualisierungen nicht täuschen lassen. Der zeigt nämlich glückliche Familien, die Hand in Hand hektarweise Grün geniessen. Doch wer den Park tatsächlich besucht, den erwarten nur nackte Erde, unzählige Zäune und windschiefe Bäumchen.Zudem kann der Grossteil des Gebiets gar nicht betreten werden. Denn dort wird noch bis 2040 Kies abgebaut.

All das macht den Parc des Carrières zum seltenen Fall eines Parks, den es gleichzeitig gibt und nicht gibt. Ein landschaftsgärtnerisches Paradox also, ein wild wuchernder Widerspruch. Genau deswegen ist der Park aber auch so genial. Der Charakter eines Menschen misst sich schliesslich auch daran, ob er Widersprüche und Unklarheiten aushält. Und ein besseres Übungsgelände als diese trostlose Grünanlage im Basler Umland kann ich mir dafür kaum vorstellen. headtopics.com

