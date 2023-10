Was der Widerstand der Weissen Rose mit der Bündner Hauptstadt Chur verbindet

Vor 80 Jahren haben die Nazis den Widerstandskämpfer Kurt Huber hingerichtet. Er wurde vor 130 Jahren in Chur geboren. Nun hat sein Sohn Wolfgang erstmals die Geburtsstadt seines Vaters besucht.Sie hätten es in der Familie möglichst vermieden, über den Vater zu sprechen, erinnerte sich Wolfgang Huber am Samstag in Chur. «Und wenn wir doch vom ihm redeten, dann in den höchsten Tönen.

» Zum allerersten Mal war der heute 84-Jährige von München in die Kantonsstadt gereist, um sich hier mit seiner Frau Emel das Geburtshaus des Vaters anzusehen: die Villa Brügger am Stadtgartenweg 11, gleich gegenüber dem Stadtpark. Gekommen war Huber auch, um am Sonntag in der Churer Comanderkirche die Ausstellung «Die Weisse Rose» zu eröffnen.

