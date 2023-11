Was brauchen Frauen, um Vertrauen in Finanzprodukte zu entwickeln?

Frauen brauchen weibliche Asset Manager. Sie brauchen einen Ansprechpartner, der sich nicht einfach nur auf Finanzprodukte beschränkt, bei denen er am meisten verdienen kann. Sie brauchen einen weiblichen Asset Manager, der die gleiche emotionale Sprache spricht. Frauen verstehen Frauen besser und gehen auf ihre Bedürfnisse und ihre jeweilige Lebenssituation besser ein.Wir sollten hier vorab sagen, dass keine Frau daran vorbeikommt, Prospekte zu lesen und Produkte zu vergleichen.

Wir empfehlen ausserdem, sich NGO Seiten auszusuchen, die Banken und ihre Asset Manager hinterfragen und auch gnadenlos schlechte Bewertungen abgeben.Investors club

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRESSEPORTAL_CH: – es geht ums Vertrauen und finanzielle Mündigkeit nicht nur um Financial LiteracyFrauen und Finanzen – es geht ums Vertrauen und finanzielle Mündigkeit nicht nur um Financial Literacy Anna Mara, Swiss Fintech Ladies Frauen und Finanzen – es geht ums...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: «Kann in Ruhe arbeiten» – Urs Fischer spürt weiter VertrauenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BILANZ: So will GAM das Vertrauen der Anleger zurückgewinnenNach turbulenten Monaten weckt der ­Börsenkurs von GAM verhaltene Hoffnungen auf die Kehrtwende. Doch vor dem Management liegt eine Mammutaufgabe.

Herkunft: BILANZ | Weiterlesen ⮕

20MIN: Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen: Viele Arbeitnehmer sind nicht informiertEine Befragung zeigt, dass nur ein Drittel der Arbeitnehmer über die Analyse der Lohngleichheit in ihrem Unternehmen informiert sind. Die Mehrheit der Befragten weiß nicht, wie groß die Lohnunterschiede sind.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: FDP-Frauen: Streit und Austritte wegen Gregor Rutz in ZürichDie FDP-Frauen im Kanton Zürich haben bei der Ständeratswahl eine Stimmfreigabe beschlossen. Die Entscheidung schlägt hohe Wellen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Erstmals arbeiten in der Stadt Bern mehr Frauen als MännerIn der Stadt Bern arbeiteten im Jahr 2021 über 193'000 Beschäftigte. Erstmals waren mehr als die Hälfte von ihnen Frauen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕