Warum sind Halloween-Kürbisse für Igel ein Problem?

Für viele Menschen bedeutet Halloween das Schnitzen von Kürbissen und das Hochfahren der alljährlichen Kürbissuppen-Produktion . Für die Kleinen unter uns ist es vor allem das Verkleiden und der Ausruf «Süsses oder Saures». Für Igel dagegen beginnt in diesen Tagen und Wochen der Kampf ums Überleben. Die kleinen Säuger müssen sich im Oktober auf ihren Winterschlaf vorbereiten, den sie zwischen November und März halten.

Wie bekomme ich Kürbisdeko und Igel-Überleben unter einen Hut? Wer die Igel schützen möchte, muss auf Kürbisdeko nicht verzichten: Die geschnitzten Werke sollten einfach so platziert werden, dass die Tiere nicht daran kommen. Also in der Höhe. Das löst auch das potenzielle Kerzenproblem. Was kann ich tun, wenn ich Igel vor dem Winterschlaf unterstützen möchte? Dann solltest du eine igelfreundliche Umgebung schaffen, empfiehlt Fitzi.

