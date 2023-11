Warum sich die Wette auf Meyer Burger langsam in Luft auflöst

Ferner teilte das Thuner Unternehmen damals mit, dass keine Prognose zum operativen Gewinn für das Gesamtjahr mehr abgegeben werde. Dies erschwert den Analysten die konkretere Einschätzung, weshalb dies als negatives Vorzeichen gewertet wird.

Dies machte sich in der Endabrechnung bemerkbar: Unter dem Strich steht für das Halbjahr 2023 ein Verlust von 64,8 Millionen Franken - deutlich mehr als im Vorjahressemester, als der Fehlbetrag 41,0 Millionen betragen hatte. Seit mehr als zehn Jahren dominiert die Farbe Rot die Bilanz.

Damit spricht König ein Hauptproblem von Meyer Burger an: Dass das Solarunternehmen und andere europäische Anbieter aufgrund der fehlenden Unterstützung aus der Politik kaum Chancen gegenüber der Billigkonkurrenz aus China haben. Dies, auch wenn die von Meyer Burger entwickelte Heterojunction-Solarzelle auf einer konkurrenzfähigen Technologie basiert, mit der die Thuner der chinesischen Konkurrenz mit Premium-Qualität die Stirn bieten können.

Es ist bezüglich der chinesischen Konkurrenz daher komplizierter als man es im Frühling noch gedacht hat. Dies ist wohl auch ein Hauptgrund, warum Meyer Burger weiterhin auf eine Gewinnprognose verzichtet. «Man weiss wohl nicht, was auf das Unternehmen zukommt. Was für ein Unternehmen von dieser Marktkapitalisierung ungewöhnlich ist», so Perger. Dem Vertrauen hat dies deutlich geschadet.

Trotz dem Kurssturz überwiegen derzeit bei Meyer Burger die Risiken die Chancen. «Es könnte gut noch weiter runtergehen, da die Wettbewerbsbedingungen sehr ungünstig sind. Dabei rechne ich immer noch damit, dass die ganze Produktion gut verkauft werden kann», sagt Perger. Wenn ein Teil der Produktion bei den Grosshändlern rumliegen würde, hätte dies sicherlich weitere negative Konsequenzen.

