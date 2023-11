Warum Krisenzeiten unsere Hilfsbereitschaft befeuern

Passend zum Thema Wohlstand erhöht Spendenbereitschaft77 Prozent der Bevölkerung spenden regelmässig. Auch die Zahl der Stiftungen nimmt hierzulande zu. Derzeit sind in der Schweiz 13’790 gemeinnützige Stiftungen verzeichnet. Dies setze, so von Schnurbein, wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand voraus.

Die Bereitschaft, eine Stiftung einzurichten, sei auf ein ganzes Bündel von Motiven zurückzuführen: Leitend seien Werthaltungen, die durch Familie oder Religion vorgegeben sind. Auch Schicksalsschläge wie schwere Krankheiten von Angehörigen führen oft dazu, eine Stiftung zu gründen. Viel Geld fliesst etwa in die Krebsforschung.

Hat Spenden auch negative Seiten?Altruismus beim Spenden sei immer auch mit einem Stück Egoismus verbunden, meint Georg von Schnurbein. Er nimmt dabei eine ökonomische Perspektive ein und spricht hier von einer «Austauschbeziehung»: «Es geht darum, dass ich gebe, weil ich erwarte, dass auch mir einmal geholfen wird, wenn ich in Not bin.»

Woher kommt das Geld?Eine solche Kritik sei populistisch und müsse relativiert werden, sagt von Schnurbein. Sie richte sich vor allem an den milliardenschweren Stiftungen in den USA aus. Die Rechtslage unterscheide sich jedoch von Land zu Land: Mit einer Stiftung liessen sich in der Schweiz kaum Steuern sparen. Die grössten Stiftungen würden hierzulande zudem nicht Milliarden, sondern höchstens 50 bis 60 Millionen Franken ausschütten.

