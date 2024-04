«Warum ist die Stiftsbibliothek so wichtig für St.Gallen?» – Schulklasse löchert Cornel Dora mit Fragen Stiftsbibliothekar Cornel Dora stand kürzlich Schülerinnen und Schülern des Schulhauses Hebel-Bach Red und Antwort.

Die Schulkasse nahm an einem Medien-Workshop von SRF teil. Entstanden ist dabei ein Beitrag für die Sendung «SRF Kids News». Ausgestrahlt wird er diesen Donnerstag um 17 Uhr

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Frau leicht verletzt +++ US-Botschafter zu Gast in der Stiftsbibliothek +++ Bratwurst- statt Eiersuche zu OsternNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Letzte Bürgerversammlung von Cornel Egger: Stehende Ovationen, aber auch kritische AnträgeDie letzte ordentliche Bürgerversammlung von Cornel Egger verläuft nach seinem Wunsch. Rechnung und Budget werden genehmigt, der Steuerfuss bleibt gleich. Im Gegensatz zum Vorjahr bleiben die gestellten Anträge zu den Finanzen chancenlos.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

– am Samstag empfängt er Yellow Winterthur +++ Autofahrt endet in Geländer – Frau leicht verletzt +++ Hoher Besuch in der StiftsbibliothekNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Nach tödlichem Unfall im Boppartshof: Parlamentarierin stellt Fragen zur Sicherheit auf Schulwegen +++ Hoher Besuch in der StiftsbibliothekNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

«It’s amazing, it’s so beautiful»: US-Botschafter zu Gast in der Stiftsbibliothek +++ Bratwurst- statt Eiersuche zu Ostern +++ 200’000 Franken für ökologische ProjekteNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

iOS 17.4 und 16.7.6: Warum Sie Ihr iPhone jetzt unbedingt updaten solltenGestern Abend hat Apple lediglich sein mobiles Betriebssystem aktualisiert, dafür aber gleich drei Hauptversionen.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »