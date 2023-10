Warum ein Discover-Airlines-A330 von Orlando nach Amman flog

Die Strecke ist mehr als 10.000 Kilometer lang und steht im Flugplan keiner Airline: von Orlando nach Amman. Nun flog ein Airbus A330-300 von Discover Airlines die Strecke.Airbus A330-300 von Eurowings Discover: Heute heißt die Fluglinie Discover Airlines.

Am 13. Oktober führte der Airbus A330-300 mit der Kennung D-AIKD zuletzt einen Linienflug durch. Damals flog die Maschine von Discover Airlines mit der Flugnummer 4Y68 von Frankfurt nach Orlando im US-Bundesstaat Florida. Doch der Rückflug wurde gestrichen. Das Flugzeug stand sechs weitere Tage in Orlando.

Erst am 19. Oktober hob die Maschine wieder ab, aber nicht mit dem Ziel Frankfurt oder zu einem anderen Flughafen in Deutschland. Stattdessen flog der 19 Jahre alte Airbus laut den Daten des Fluginformationsdienstes Flightradar in 11 Stunden und 26 Minuten ins jordanische Amman. Luftlinie beträgt die Entfernung 10.500 Kilometer.Discover Airlines bestätigt, dass die D-AIKD aktuell in Amman ist. headtopics.com

Am Flughafen Queen Alia der jordanischen Hauptstadt Amman hat das Wartungsunternehmen Joramco seinen Sitz. Es kümmert sich seit Jahren auch umD-AXGB auch nicht aus Deutschland zum Check nach Jordanien, sondern am 10. März aus Windhoek

, wo das Flugzeug nach einer harten Landung am 19. Februar repariert worden war. In Amman blieb die Maschine dann mehr als zwei Monate. Am 22. Mai flog die D-AXGB zurück nach Frankfurt. Discover Airlines musste kürzlich auch temporär auf ein weiteres Langstreckenflugzeug verzichten. Der A330-200 mit der Kennung D-AXGF erlitt laut der Airline-Sprecherin beim Start in Windhoek am 20. Oktober einen Vogelschlag. Die Maschine landete sicher in Frankfurt. Dort wurde sie gewartet und am 26. Oktober wieder in Dienst gestellt. headtopics.com

SVP-Tuena: «Warum hat Sicherheitsprüfung so krass versagt?»SVP-Nationalrat und Präsident der Sicherheitskommission Mauro Tuena will wissen, warum die Sicherheitsprüfung des Bundes bei Jean-Daniel Ruch versagt hat. Weiterlesen ⮕

Krankes Cockpitpersonal: Annullierungswelle bei Caribbean AirlinesIhre Luftfahrt-News Weiterlesen ⮕

«Digitales Bezahlen ist keine Religion – Bargeld wird es noch lange geben»: So sieht der Twint-Chef die Zukunft des GeldesIm Interview erklärt Markus Kilb, auf wessen Kosten er wachsen will, warum die Gebühren für den Handel verträglich seien – und er sagt, warum Twint Bargeld nicht vollständig ablösen wird. Weiterlesen ⮕

Warum Windkraft in der Schweiz zum Scheitern verurteilt istHeimliche Absprachen, geschürte Ängste und diffamierende Flyer: Im Kanton Freiburg zeigt sich, warum in der Schweiz kaum Windräder stehen – trotz Energiestrategie. Weiterlesen ⮕

FDP-Präsident Thierry Burkart will Reformen anstoßenThierry Burkart, der Präsident der FDP, erklärt, warum er Reformen in der Partei durchführen möchte. Weiterlesen ⮕

«Wir sind eine der Parteien mit den rückständigsten Strukturen»FDP-Präsident Thierry Burkart erklärt, warum er Reformen in der FDP anstoßen will. Weiterlesen ⮕