Wasser ist eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen. Doch Klimawandel, Bevölkerungswachstum und verändertes Konsumverhalten führen zu einer Verknappung des wertvollen Guts.

Sei es für eine Tasse Kaffee, die Produktion von Rindfleisch oder die Herstellung von Gütern: Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Produktionsprozesse. Allein für eine Tasse Kaffee werden etwa 140 Liter Wasser verbraucht, damit aus den Bohnen eine Tasse des Heissgetränks entsteht.

Mit der steigenden Kaufkraft in Entwicklungsländern wird der Wasserverbrauch zusätzlich nach oben getrieben. Entsprechend geht das"World Resources Institute" davon aus, dass bis 2025 die Hälfte der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen sein könnte.Auch in der Schweiz werden jährlich grosse Mengen an Wasser verbraucht. headtopics.com

Für den ZKB MeinIndex Sustainable Wasser werden Unternehmen aus dem nachhaltigen Anlageuniversum der Zürcher Kantonalbank ausgewählt, die in verschiedenen Bereichen entlang der Wasserwertschöpfungskette tätig sind. Berücksichtigt werden insbesondere Unternehmen, die Lösungen und Technologien für eine nachhaltigere Wasserbewirtschaftung entwickeln und produzieren.

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Dieses Dokument richtet sich an Investoren mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. headtopics.com

Deshalb ist Dolly Buster KultAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

«Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitertDer ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat am Wochenende seine republikanische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Pence scheiterte an seiner Partei, in der alte konservative Parolen nicht länger mehrheitsfähig sind. Weiterlesen ⮕

Meghan Markle: Deshalb kann sie sich nicht von Harry scheiden lassenPrinz Harry und Meghan Markle gaben sich 2018 das Ja-Wort. Jetzt soll es ordentlich krachen. Eine Scheidung? Würde nicht in Frage kommen. Weiterlesen ⮕

Überfahrt mit der Fähre vom Klein- ins GrossbaselIm Rahmen der SRF-Berichterstattung von den Swiss Indoors entstand eine Reportage auf dem Wasser. Weiterlesen ⮕

«Digitales Bezahlen ist keine Religion – Bargeld wird es noch lange geben»: So sieht der Twint-Chef die Zukunft des GeldesIm Interview erklärt Markus Kilb, auf wessen Kosten er wachsen will, warum die Gebühren für den Handel verträglich seien – und er sagt, warum Twint Bargeld nicht vollständig ablösen wird. Weiterlesen ⮕

Warum Windkraft in der Schweiz zum Scheitern verurteilt istHeimliche Absprachen, geschürte Ängste und diffamierende Flyer: Im Kanton Freiburg zeigt sich, warum in der Schweiz kaum Windräder stehen – trotz Energiestrategie. Weiterlesen ⮕