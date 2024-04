Warnung vor Mineralwasser mit zu hohem Borgehalt

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt vor Mineralwasser mit zu hohem Borgehalt .Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat eine Warnung für das Mineralwasser der Marke Beypazari herausgegeben. Bei einer Kontrolle ist darin zu viel Bor festgestellt worden. Weil darin zu viel Bor festgestellt wurde, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen eine Warnung publiziert.

Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Das BLV empfiehlt deshalb, das Mineralwasser nicht zu konsumieren. Die zuständige Firma BAK-SAN GmbH hat das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet. Betroffen ist das Produkt «Beypazari Karakoka», abgefüllt in einer 20-Zentiliter-Flasche mit der Lot-Nummer 14/12/23 14/02/25 .09404 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum am 14.02.2025. Das türkische Mineralwasser wird in diversen Spezialwarenläden verkauft.

Das Element Bor kommt natürlicherweise im Grund- und somit auch Mineralwasser vor, da es aus Gesteinen und Böden ausgewaschen werden kann. Es wird vermutet, dass Bor die Entwicklung des Fötus sowie die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Eine Gesundheitsgefährdung ist deshalb langfristig nicht auszuschliessen.

