Warnung vor Betrugsfällen mit Domain-Rechnungen

Aktuell warnt die Kantonspolizei St. Gallen vor Betrugsfällen mit Domain-Rechnungen. Oper erhalten Rechnungen für eine angebliche Domainregistrierung und werden aufgefordert, Geld ins Ausland zu bezahlen. Im folgenden Artikel haben wir in Zusammenarbeit mit der Kapo St. Gallen zusammengestellt, wie Sie gefälschte Rechnungen erkennen und was bei einem Verdacht auf Cybercrime zu tun ist.Kriminelle versenden als H.S.S.

Domain & Hosting Service Schweiz Rechnungen für die Registrierung einer Domain sowie Servicekosten. Nach Angaben der Kapo St. Gallen gibt es das genannte Unternehmen nicht. Auch die Domainregistrierung, für die ein Betrag von CHF 297,15 inklusive Mehrwertsteuer gefordert. Empfänger des Schreibens werden aufgefordert, den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen auf ein ausländisches Bankkonto zu überweisen. Nur wenn das Opfer einen Blick ins Kleingedruckte werfen, ist zu erkennen, dass es sich nicht um eine Rechnung handelt. Das Schreiben stellt lediglich ein Angebot dar, dass der Empfänger mit Zahlung des Betrages annimm





