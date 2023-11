Warnstreik der deutschen Lokführer beeinträchtigt Zugverkehr im Nachbarland

Heute wird der Warnstreik der deutschen Lokführer für massive Beeinträchtigungen des Zugverkehrs im Nachbarland sorgen. In der Schweiz ist eine solche Aktion laut den Gewerkschaften undenkbar – trotzdem wächst auch hier die Unzufriedenheit. Einen ganzen Tag sollen die Lokführerinnen und Lokführer ihre Arbeit niederlegen. Dies proklamierte die deutsche Gewerkschaft GDL Anfang Woche – tatsächlich rechnet die Deutsche Bahn mit einem Ausfall bis zu 80 Prozent aller Fahrten im Fernverkehr.

Der Hintergrund: Die Gewerkschaft will mit der Aktion ihre Tarifforderungen gegenüber der Deutschen Bahn durchdrücken – die bisherigen Gesprächsrunden verliefen ergebnislos. Auch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland sind vom angekündigten Streik für den Zeitraum von gestern Abend bis heute Donnerstag um 22 Uhr betroffen. Dies teilten die SBB bereits am Dienstagabend mit

:

20MİN: Warnstreik: Lufthansa streicht 678 Flüge wegen Warnstreik – auch Swiss betroffenWegen des Warnstreik s am Boden fallen am Mittwoch nahezu alle Lufthansa-Flüge in Deutschland aus. Der Ausstand werde noch längere Auswirkungen haben, warnt die Airline.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Das Neueste zur Coronakrise - Österreicher müssen sich nun gegen Corona impfen lassenSeit heute ist in Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Kraft. Diese und andere aktuelle Meldungen zur Coronakrise im Ticker:

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Stadtpolizei Zürich: Heute ist Welthundetag (Video)Heute ist Welthundetag und wir feiern unsere Freunde auf vier Pfoten heute besonders.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

SRFNEWS: Endergebnis erst am Sonntag - Parlamentswahl im Ukraine-Nachbarland Slowakei beginntDie Wahlen sind in Hinblick auf die militärische Unterstützung der Ukraine entscheidend.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Krise im Nachbarland - Was ist los mit der deutschen Wirtschaft?Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Lähmung. Wer und was dahinter steckt, erklärt ein Experte.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Nachbarland der Ukraine - Nato-Truppen in der Slowakei wecken schmerzhafte ErinnerungenJets der Nato-Länder überwachen den slowakischen Luftraum. Noch vor kurzem war das unvorstellbar. In kaum einem anderen osteuropäischen Nato-Mitgliedsstaat ist die Skepsis gegenüber der Nato so gross. Slowakei Leider ist die Nato-Skepsis bei SRF trotz den illegalen und barbarischen Angriffskriegen der Mitglieder u.a. auf Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Jugoslawien, etc. nach wie vor inexistent. Kann man machen, wenn man sich Heuchlerei vorwerfen lassen will. Ja, die NATO und USA will den 3. WK, so viele Geschäfte sind wieder zum machen... wie im 2. WK auch schon. Hat man heute noch nicht die effektive Buchhaltung gemacht. Schwab würde es auch nicht freuen...

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »