Warmes Wochenende erwartet: Temperaturen könnten die 25-Grad-Marke knacken

Mit dem regnerisch-trüben April-Wetter ist es bald vorbei: Am Wochenende erreicht ausgesprochen warme Luft den Alpenraum, wie die Wetterdienste melden. «Wir werden quasi direkt in den Sommer katapultiert», Schon am Freitag dürfte es im Flachland über 20 Grad warm werden. Am Samstag könnte es sogar den ersten Sommertag der Saison geben: Die Temperaturen könnten im Flachland die 25-Grad-Marke knacken, ab der Meteorologen von einem Sommertag sprechen.

Für einen Sprung in den See ist das Wasser noch zu kalt - aber die Temperaturen an Land werden schon mal sommerlich warm.Für die Deutschschweiz prognostiziert Meteo Schweiz für Samstag Höchsttemperaturen von 24 bis 28 Grad für Samstag. Am wärmsten werde es wohl in den Föhnregionen und in der Nordwestschweiz, schreibt SRF Meteo. Damit dürfte das kommende Wochenende deutlich wärmer werden als üblich zu dieser Jahreszeit: Im Mittel der letzten 30 Jahre wurden an einem Apriltag auf der Alpennordseite laut SRF Meteo nur rund 15 Grad erreich

