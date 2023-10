Warenhaus-Kette Globus sucht neue Investoren

Die Warenhaus-Kette Globus sucht offenbar neue Investoren, nachdem der aktuelle Teilbesitzer in finanziellen Schwierigkeiten stecken soll. (Archivbild)Die Signa-Gruppe, zu der auch Globus gehört, hat Geldnöte. Nun sucht die Warenhauskette offenbar neue Investoren. Als möglicher frischer Geldgeber wird die Central Group aus Thailand gehandelt.

Steigende Zinsen bringen den Unternehmer und Signa arg in Bedrängnis. Woher das zusätzliche Geld kommen soll, ist unklar: Neue Investoren seienEreignisse, die in den letzten Tagen vermehrt ans Licht kamen, lassen darauf schliessen, dass in der Unternehmensgruppe Alarmstufe Rot herrscht. Die Bauarbeiten am Elbtower in Hamburg mussten vorerst gestoppt werden, wegen ausstehender Zahlungen von Signa. Quelle: Imago.

Signa ist eine der grössten privaten Immobilieneigentümern in Europa. Die Gruppe hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 zu einem verschachtelten Konstrukt entwickelt, in dem neben René Benko verschiedene vermögende Privatpersonen investiert haben. Sie teilen sich unter anderem die Liegenschaften diverser Luxuskaufhäuser wie KaDeWe, Globus oder die Selfridges Gruppe. headtopics.com

So musste der Online-Sporthändler Signa Sports United (SSU) Insolvenz anmelden. Grosse Immobilienprojekte wie der Elbtower in Hamburg mussten wegen ausstehender Zahlungen von Signa ihre Bautätigkeiten niederlegen und Investoren deuteten in aller Öffentlichkeit an, Anteile an der Unternehmensgruppe verkaufen zu wollen. Zudem soll der bekannte Sanierer Arndt Geiwitz auf den Plan gerufen worden sein, um die Gruppe unter die Lupe zu nehmen.

Dass Signa in finanziellen Schwierigkeiten stecken könnte, machte sich bereits in diesem Frühjahr bemerkbar, als Benko 49,9 Prozent der Berliner KaDeWe-Liegenschaft an seinen thailändischen Geschäftspartner, die Central Group, verkauft hatte. Wenige Monate später veräusserte Signa die österreichische Möbelkette Kika/Leiner, die das Imperium erst 2018 erworben hatte. headtopics.com

Immobilienspekulant René Benko: Globus sucht nach neuen InvestorenDer österreichische Milliardär hat sich verzockt. Für das Schweizer Warenhaus wird es eng – denn dem Signa -Lenker geht das Geld aus. Weiterlesen ⮕

«Die Höhle der Löwen Schweiz»: Diese Zugerin mischt unter den Investoren mitDie fünfte Staffel der bekannten TV-Sendung startet mit zwei neuen Investoren . Nicole Büttner-Thiel, KI-Unternehmerin, ist eine davon. Sie leitet ein erfolgreiches Start-up und gibt ihr Wissen womöglich bald an einige der 40 teilnehmenden Unternehmen weiter. Weiterlesen ⮕

Das Loch von BaselDrohnenaufnahme der Baustelle des Warenhauses Globus , eine totale Entkernung des Gebäudes am Marktplatz in Basel im Frühjahr 2023. Es herrschte dicke Luft letzte Woche an der Bärengasse 29 in Zürich. Eigentlich war ein ganz normales Quarterly mit den thailändischen Investoren angesagt, doch seit einigen Wochen ist nichts mehr normal im Reich des 46-Jährigen. Im Gegenteil: Es läuft alles gegen René Benko. Weiterlesen ⮕

«Etwas Chanel für die Dame?»: Beauty läuft, Herrenmode hinkt noch hinterher – so ist der neue St.Galler Globus gestartetEin Ort des Schönen statt Bank: Seit rund zwei Monaten verkauft Globus sein Sortiment am neuen Standort in der ehemaligen Stickereibörse. Zeit für eine erste Bilanz. Weiterlesen ⮕

Der Bundesrat warnt vor «versteckten Subventionen» beim Getreideimport – findet aber im Parlament kaum GehörWer Weizen für die Produktion von Stärke importiert, profitiert von einer Zollerleichterung. Per Anfang Jahr wurden die Regeln dazu verschärft. Entgegen der Bedenken des Bundesrats will der Ständerat nun wieder zur alten Praxis zurückkehren. Weiterlesen ⮕

Mindestens 45 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkIn der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda werde zudem noch ein vermisster Bergmann gesucht, teilte der kasachische In der Grube war es am Samstagmorgen zu einer Methangasexplosion gekommen, als sich mehr als 250 Bergleute unter Tage aufhielten, wie der Betreiber Arcelormittal am Samstag mitteilte. Für Sonntag hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew einen landesweiten Trauertag ausgerufen. Etwa 20 Verletzte mussten nach dem Minenunglück im Krankenhaus behandelt werden, hiess es. Retter hatten nach eigenen Angaben nur wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Die Druckwelle durch die Explosion habe sich über zwei Kilometer in den Gängen des Schachts ausgebreitet, sagte der Vizechef des staatlichen Rettungsdienstes, Gennadi Silinski. Es sei auch schwierig, die Toten zu identifizieren.Die kasachischen Behörden warfen dem internationalen Stahlkonzern Arcelormittal angesichts der neuen Katastrophe schwere Versäumnisse vor. Die Sicherheit der Arbeiter sei nicht gewährleistet worden. Präsident Tokajew reiste zu dem Unglücksort und sprach den Angehörigen der Toten bei einer Versammlung sein Beileid aus. Er sicherte den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe zu. Zugleich wies Tokajew an, die Partnerschaft mit den Investoren zu beenden Weiterlesen ⮕