War die Credit Suisse Schweiz wirklich so gut, wie immer behauptet wurde? Eine SpurensucheGeschichten prägen die Wahrnehmung der Realität. Und eine der meistgehörten Geschichten geht so: Ein unfähiger Verwaltungsrat und eine tollkühne Geschäftsleitung haben mit waghalsigen Geschäften im Ausland die Credit Suisse in den Abgrund gestürzt – und mit ihr auch deren kerngesunde Schweiz er Einheit.

«Sterben ist gesund»: Theologe kassiert wegen Vortrag im Aargau drastische Vorwürfe – Kritiker erinnert Slogan an «Arbeit macht frei» Pro Senectute Aargau lässt einen renommierten Ethiker und Theologen einen Vortrag «zum lebensfreundlichen Umgang mit der eigenen Endlichkeit» halten. Nun formiert sich Widerstand. Auf Social Media finden sich heikle Vergleiche mit dem Dritten Reich.

Marcel Rohner: «Credit Suisse war eine der meist gebüssten Banken»Der Branchenverband der Schweizer Banken zeigt sich offen für zusätzliche Kompetenzen für die Finma. Gleichzeitig warnt er mit deutlichen Worten vor politischen Überreaktionen. Jetzt würden die Weichen gestellt für die nächsten 20 Jahre.

UBS-Präsident: Bank war auf CS-Übernahme «bestmöglich vorbereitet»Die UBS war laut ihrem Verwaltungsratspräsidenten auch rückblickend «bestmöglich» auf die Übernahme der Credit Suisse vorbereitet.

«Als ich noch ein Kind war, wäre so etwas unvorstellbar gewesen»: Drei Ostschweizer Ramadan-GeschichtenEs ist Ramadan. Was bedeutet der Fastenmonat für Ostschweizer Musliminnen und Muslime? Eine Weinfelder Physiotherapeutin, ein Wattwiler Imam und ein Gossauer Student erzählen.

Podcast-Tipps aus der Schweiz: Vom Untergang der Credit Suisse und Posterboy DirigentenEntscheidungsträgerinnen, Beobachter und damalige CS-Angestellte erinnern sich an die letzten 100 Stunden der Grossbank zurück. Schon am Mittwoch war das Ende der CS quasi besiegelt, die Weichen für eine Übernahme durch die UBS werden gestellt. Davon kriegen die Öffentlichkeit und CS-Mitarbeitende nichts mit.

Credit-Suisse-Urgestein taucht wieder aufMehr als 30 Jahre stand er im Dienst der Credit Suisse und machte sich über die Zeit einen Namen als profunder Kenner des Firmenkundengeschäfts. Jetzt nimmt er im Fürstentum Liechtenstein eine neue Herausforderung an.

Zentralisierte Verwaltung: Was bedeutet der Umzug der UBS zur Credit Suisse für die Stadt?Brugg möchte das Bankengebäude an der Hauptstrasse 1 und das Geschäftshaus an der Stapferstrasse 10 kaufen. Nach über 70 Jahren Prüfung diverser Projekte soll die Stadtverwaltung zeitnah über moderne Arbeitsplätze und einen hindernisfreien Zugang verfügen. In diesem Jahr sollen die Weichen – auch für die Bank – gestellt werden.

