Wängemer Fotografin spricht über ihre Krebsdiagnose und das Leben mit Cancer Fatigue

📆 03.04.2024 17:57:00

📰 tagblatt_ch ⏱ Reading Time:

6 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 23%

Publisher: 55%

Gesundheit Nachrichten

«Mein Sohn fragte mich, ob ich nun auch sterben müsse» – Wängemer Fotografin spricht über ihre Krebsdiagnose und das Leben mit Cancer Fatigue Eine Krebsdiagnose stellte Daniela Sprengers Leben auf den Kopf. Die Wängemerin und Mutter von zwei Kindern überlebte, doch ihr Leben ist nun gezeichnet von Verzicht. Denn Sprenger leidet an Cancer Fatigue. Ihren Schicksalsschlag hat sie in Bildern verarbeitet, mit diesen möchte sie auch anderen Mut machen.«Wie es mir heute geht? Das ist eine schwierige Frage.» Daniela Sprengers Lippen heben sich zu einem sanften Lächeln. Über der Stuhllehne hängt ihr gelber Wollmantel, vereinzelt haften Regentropfen daran. Die Wängemerin ist seit einiger Zeit wieder in der Kantonshauptstadt. Sie wollte den Weg auf sich nehmen. Für Sprenger keine Selbstverständlichkeit

Krebs, Cancer Fatigue, Daniela Sprenger, Wängemerin, Mut