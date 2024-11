Wandern für Lichtblicke: Fünf Sonnenrouten gegen den November-Blues

Kurze Tage, zäher Nebel – wen wundert’s, fällt man da in ein Loch. Höchste Zeit, in die Höhe zu gehen und einen Tag lang volle Sonne zu tanken. November und Dezember haben es ja nicht leicht, unsere Herzen zu gewinnen. Am Morgen geht’s aus dem Haus – nahtlos in die Nebelsuppe. Am Abend dann aus dem Büro – schon steht man mitten in der Nacht. Für viele ist das die Zeit der Trübsal und der leeren Batterien.

Der Startpunkt bei der Bushaltestelle in Arvenbüel liegt bereits auf nahezu 1300 Metern. Von hier wandert man fast schnurgerade in nordöstlicher Richtung, unter dem Gulme vorbei und bis auf das Pässchen bei der Vorder Höhi. Und dann hat man die schönste Sicht über das Toggenburg und zum Säntis, im Osten auf die Churfirsten, und unter der Mittagssonne auf die Glarner Alpen um den Tödi.

Die Wanderung führt von der Bergstation der Luftseilbahn Riederalp West zur Bettmeralp und dann in einem Loop wieder zurück. Im Winter wird die Route auch als Winterwanderweg präpariert. Der Rückweg zum Startpunkt ist dann allerdings etwas anders; es geht bereits bei der Schweibufluo wieder hinab zum Verbindungsweg Riederalp–Bettmeralp. Unschlagbar ist hier das Panorama auf die Walliser Bergwelt.

Die Wanderung beginnt man am besten in S-chanf. So wandert man zwar mit leichten Aufstiegen bis nach Bever. Dafür hat man, vor allem am Nachmittag, die Sonne wunderbar im Gesicht und kann so das Licht ideal in Herz und Gemüt fliessen lassen. Nur bei Champetsch ist man etwas im Wald unterwegs. Als Winterwanderung bei Schnee ist die Routenführung etwas anders; dann folgt man ab S-chanf den Routen 315 und 312 und zweigt beim Lej da Gravatscha rechts nach Bever ab.

