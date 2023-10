Wandel der Haushaltungsschule St. Catharina

Der Anblick hat sich vielen ins Gedächtnis eingeprägt, damals in den 1970er- und 1980er-Jahren: Im grossen Gemüse- und Blumengarten vor der Cazner Haushaltungsschule arbeiten unterrichtende Klosterschwestern und jugendliche Schülerinnen Hand in Hand für die nächste Ernte. Diese Zeiten sind lange vorbei, den Garten gibt es so nicht mehr, und auch die Schule St. Catharina hat sich gewandelt.

Den von Hunderten Mädchen aus dem ganzen Kanton genutzten Haushaltungsunterricht musste man 1996 zugunsten eines 10.Wir sind täglich mit viel Herzblut im Einsatz, um euch über alles Wichtige in unserer Region zu informieren, euch Hintergründe zu liefern, zu inspirieren, euch Tipps & Tricks für den Alltag zu geben oder einfach zum Lachen zu bringen. Bitte habt deswegen Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung von suedostschweiz.

Weiterlesen:

suedostschweiz »

Kapo Zürich: Zeitreise - Beobachtungsposten - VerkehrskontrolleBeobachtungsposten für eine Verkehrskontrolle auf der A3 (damals N3) Ende der 1960er- / Anfang der 1970er-Jahre. Weiterlesen ⮕

Beatrice Egli: Mit einem Wisch ist sie plötzlich top gestyltBeatrice Egli zeigt auf Instagram ihren Beauty-Wandel. Die Fans sind begeistert. Weiterlesen ⮕

«Eine Seite, die es noch nicht gibt»Andre Ziegler war Mitgründer von «Buur on Tour» und erzählt, wie es nach fast zehn Jahren damit weitergeht und wieso andere Direktvermarkter mit Lieferdienst und Konsumenten davon profitieren können. Weiterlesen ⮕

- Alcaraz gibt grünes Licht für Paris-Bercy und ATP FinalsCarlos Alcaraz wird in diesem Jahr nicht an den Swiss Indoors teilnehmen. Weiterlesen ⮕

Markttechnik vom 26. Oktober 2023: SMI: vorläufige Bodenbildung an der 10'250er-MarkeDer Swiss Market Index zeigt Anzeichen einer Stabilisierung, die auf dem aktuellen Kursniveau nicht zufällig kommt. Weiterlesen ⮕

- Alcaraz gibt grünes Licht für Paris-Masters und ATP FinalsCarlos Alcaraz wird in diesem Jahr nicht an den Swiss Indoors teilnehmen. Weiterlesen ⮕