Walter Fust: Der umtriebige Investor hat in vielen Branchen seine Spuren hinterlassen

Schon früh war Walter Fust unternehmerisch tätig. Bereits während seines Studiums für Maschinenbau an der ETH betrieb er nebenbei einen Versandhandel für Elektroapparate. Mit Ersparnissen von 15'000 Franken gründete er schliesslich 1966 seine eigene Firma für Elektrogeräte in Bern.

Dabei überflügelte er bald das ebenfalls im Elektrohandel tätige Unternehmen seines Vaters. Nachdem er die väterliche Firma übernommen hatte, ging es für Fust steil aufwärts. Er profitierte dabei auch vom entstehenden Markt für Elektrogeräte aller Art in den 1970er Jahren.

2007 verkaufte Fust seine Elektrogeschäfte schliesslich an die Coop-Gruppe und seitdem ist er auch nicht mehr aktiv für das Unternehmen tätig. Der inzwischen 82-jährige umtriebige Unternehmer hat auch in anderen Branchen seinen Spuren hinterlassen.ein. Ende der 1980er-Jahre hatte er schliesslich die Mehrheit an dem Unternehmen erlangt, die er auch noch heute hält. headtopics.com

Mit über 80 Jahre denke Fust nicht an die Rente, sagte er vor einem Jahr der NZZ. Aktuell konzentriere er sich auf die aktive Verwaltung seines Vermögens. Dabei betätige er sich als Investor breit diversifiziert in verschiedenen Branchen. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz schätzte sein Vermögen zuletzt auf 800 bis 900 Millionen Franken.machen dabei mit einem aktuellen Wert von rund 140 Millionen nur einen kleinen Teil aus.

Weiterlesen:

cashch »

Werkzeugmaschinen-Hersteller Starrag und Tornos wollen fusionierenDie beiden Werkzeugmaschinen-Hersteller des Unternehmers Walter Fust - Tornos und Starrag - wollen… Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät ausDie Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Weiterlesen ⮕

Wall-Street-Legende Byron Wien gestorbenDer legendäre Investor Byron Wien ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle. Weiterlesen ⮕