Wall-Street-Legende Byron Wien gestorben

Byron Wien, Investor und Vizepräsident von Blackstone Advisory Partners, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.Der Tod von Byron Wien wurde von Blackstone bekanntgegeben, wo er die letzten 14 Jahre angestellt und zuletzt stellvertretender Vorsitzender des Geschäftsbereichs Private Wealth Solutions war. Wien wurde 90 Jahre alt. Das New York Magazine bezeichnete Wien 2006 als eine der einflussreichsten Personen an der Wall Street, wie CNBC schreibt.

Wien wurde vor allem bekannt durch seine"Ten Surprises"-Liste bekannt, die er 38 Jahre in Folge veröffentlichte. Es war ein"Must Read" an der Wall Street. Harvard-Absolvent Wien begann mit dieser Liste im Jahr 1986, als er noch Chefstratege für US-Investitionen bei Morgan Stanley in New York war.

Laut Wien war eine"Überraschung" ein Ereignis, das der durchschnittliche Investor nur mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 30 Prozent bewerten würde, das er selber aber mit mehr als 50 Prozent für"wahrscheinlich" hielt. headtopics.com

"Obwohl Wahrsagerei an der Wall Street zum guten Ton gehört, werden Wiens Vorhersagen mit der schweisstreibenden Angst erwartet, die eigentlich nur Zinserhöhungen vorbehalten sind", schrieb das New York Magazine 2006.

In seiner letzten Liste prognostizierte Wien, dass die Finanzmärkte bis Mitte 2023 einen Tiefpunkt erreichen würden, gefolgt von einer deutlichen Erholung.

