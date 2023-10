Wahltag ist Zahltag: Grüne und SP schließen im Bundesratswahlkampf die Reihen

Wahltag ist Zahltag, sagt der Volksmund. Dann zeigt sich: Hat sich die monatelange Kampagne gelohnt, die abertausenden Plakate, die unzähligen Podiumsdiskussionen, die Standaktionen, die verteilten Flyer, die geschüttelten Hände der Wählerinnen und Wähler?Angriff abgeblasen, linke Hackordnung wiederhergestellt: Grüne und SP schliessen im Bundesratswahlkampf die Reihen

Die Grünen vertagen ihren Entscheid über eine Bundesratskandidatur, weil ihr die Polizei das Licht löscht. Die SP tappt indes nicht im Dunkeln: Ihr zweiter Sitz im Bundesrat ist kaum in Gefahr.

