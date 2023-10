Wahl in Eggersriet: Rommel, Weinmann und Streule kandidieren erneut

In Eggersriet geht es Schlag auf Schlag. Am vergangenen Sonntag fand die Ersatzwahl für die zwei freien Gemeinderatssitze statt. Mit Marc-Aurel Weinmann (parteilos), Lukas Frehner (parteilos), Jonas Streule (SVP) und Karin Rommel (parteilos) kandidierten drei Männer und eine Frau. Gewählt wurde schliesslich nur Lukas Frehner. Der 33-jährige Landwirt konnte 684 Stimmen auf sich vereinen.

Fünf Tage später, am 27. Oktober, endete nun bereits die Frist für Wahlvorschläge für den zweiten Wahlgang. Diese findet schon in rund drei Wochen, am 19. November, statt. Mit dem Ablaufen der Frist ist nun klar, wie sich die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang präsentiert: Sowohl Karin Rommel als auch Marc-Aurel Weinmann und Jonas Streule kandidieren erneut. Das hat die Gemeinde Eggersriet am Freitagnachmittag mitgeteilt. Neue Kandidaturen gingen keine an.

Dass Jonas Streule erneut kandidiert, verwundert hingegen ein wenig. Der 29-jährige Anwaltspraktikant landete am Sonntag teils mit grossem Abstand auf dem vierten und somit letzten Platz. Aufgeben ist für den SVP-Politiker jedoch keine Option. Er sei froh, wenn es nun ruhiger werde, wenn mehr über Inhalte und weniger übers Taktieren gesprochen werde, sagte er einen Tag nach der Wahl gegenüber dieser Zeitung. headtopics.com

«Ich will, dass es um die Schule und den Jugendtreff geht, und nicht darum, wer was gesagt hat», sagte Streule und spielte auf die Wahlkampfaffäre an. Diese habe ihm geschadet. Streule hatte vor der Wahl Marc-Aurel Weinmann in einem vertraulichen Gespräch, wie er betonte, gebeten, zurückzutreten, damit die jungen Kandidaten eine Chance bekommen.

Marc-Aurel Weinmann liess es am Montag noch offen, ob er erneut antritt. Er fände wichtig, dass sich das Geschlechterverhältnis im Eggersrieter Gemeinderat die Waage halte, sagte der Zahntechniker. Deshalb unterstütze er auch die Kandidatur Karin Rommels. Ein zweiter Anlauf würde ihn aber schon reizen. «Ich muss zugeben, es packt einen irgendwie», sagte der 51-Jährige gegenüber dieser Zeitung. Nun hat er sich für eine erneute Kandidatur entschieden. headtopics.com

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Der Traum vom Eigenheim: Selbst Gutverdienende können nur noch in Randregionen ein Haus kaufenSie sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, leben zu zweit und verdienen zusammen 150’000 Franken: Ein Haus können sich dennoch die wenigsten leisten. In gewissen Kantonen sind es weniger als fünf Prozent. Weiterlesen ⮕

Hamas ruft zur Mobilisierung von Arabern am Freitag aufDie islamistische Hamas hat im Gazastreifen erneut zu Protesten von Palästinensern, Arabern und Muslimen aufgerufen. Weiterlesen ⮕

Meyer und Wermuth kandidieren nicht für Berset-NachfolgeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Meyer und Wermuth kandidieren nicht für Berset-NachfolgeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Meyer und Wermuth kandidieren nicht für Berset-NachfolgeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Berset-Nachfolge: Meyer und Wermuth kandidieren nicht für BundesratMattea Meyer und Cédric Wermuth lehnen eine Bundesratskandidatur ab. Die SP-Parteileitung hat für die Co-Chefs Priorität. Weiterlesen ⮕