Waghalsiges Überholmanöver: Lastwagen muss ausweichen und kollidiert mit einem Kandelaber – Polizei sucht grauen VW Golf

Ein Lastwagen kam in Murgenthal von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kandelaber. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr auf der Hauptstrasse in Murgenthal. Ein Chauffeur fuhr mit seinem Lastwagen von Rothrist in Richtung Murgenthal. Gleichzeitig überholte in entgegenkommender Richtung ein grauer Personenwagen einen weiteren Lastwagen.

Der korrekt fahrende Lastwagen musste aufgrund des Überholmanövers in die angrenzende Wiese ausweichen und kollidierte dabei frontal mit einer Strassenlaterne.Verletzt wurde dabei niemand. Am Lastwagen sowie dem Kandelaber entstand Sachschaden. Der überholende Personenwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Es dürfte sich dabei um einen grauen VW Golf handeln. Die Kantonspolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenomme

