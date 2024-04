Waffenmeisterin von Alec Baldwin-Film zu 18 Monaten Haft verurteilt

Im Prozess um den tödlichen Schuss von Hollywood-Star Alec Baldwin am Set des Westernfilms « Rust » wurde das Strafmass gegen die Waffenmeisterin eröffnet.Hannah Gutierrez-Reed war im März von Geschworenen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden, nun wurde das Strafmass eröffnet.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Richterin im Vorfeld der Verkündung zur Verhängung der vollen Strafe aufgefordert. Die Verteidigung bemühte sich darum, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werde. Hannah Gutierrez-Reed sitzt bereits seit März im Gefängnis. Sie war Waffenmeisterin auf dem Filmset von «Rust». Dort hantierte Hollywoodstar Alec Baldwin mit einer Waffe, als sich ein Schuss löste und eine Kamerafrau tötete.Gutierrez-Reed war Anfang März von Geschworenen im Gericht von Santa Fe schuldig gesprochen worden.

Die junge Waffenmeisterin hatte den Revolver geladen, der dann Baldwin gereicht wurde. Ein Prozess gegen den 66 Jahre alten Hollywoodstar wegen fahrlässiger Tötung ist für Juli geplant. Beide hatten die Schuld an dem Vorfall wiederholt von sich gewiesen.

Alec Baldwin Rust Waffenmeisterin Fahrlässige Tötung Haftstrafe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagesanzeiger / 🏆 2. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Waffenmeisterin von 'Rust' zu 18 Monaten Haft verurteiltDie Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Haft verurteilt. Bei den Dreharbeiten zum Western 'Rust' wurde eine Kamerafrau tödlich verletzt.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Vorbestrafter Raser aus Buchs wird in Feldkirch zu 15 Monaten Haft verurteiltEr missachtete eine Polizeikontrolle und landete in einer Böschung. Nun musste sich der 27-jährige, in Buchs wohnhafte Österreicher vor dem Bezirksgericht Feldkirch verantworten. Der Mann ficht das Urteil an.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Mann aus Ungarn zu 18 Monaten Haft und 3.500 Franken Strafe verurteiltEin 29-jähriger Mann aus Ungarn wurde wegen überhöhter Geschwindigkeit im Zürcher Oberland zu 18 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 3.500 Franken verurteilt. Er wurde innerhalb von drei Stunden insgesamt viermal geblitzt.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

«Rust»-Waffenmeisterin will wegen zwei Wörtern neues VerfahrenDie wegen fahrlässiger Tötung verurteilte «Rust»-Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed könnte aufgrund der Wörter «und/oder» auf einen komplett neuen Prozess hoffen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

«Rust»-Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss ins GefängnisDie Waffenmeisterin vom Set vom Film Rust, wurde zu 18 Monaten Gefängnis verdonnert. Alec Baldwins Prozess ist noch ausstehend. Er soll im Juli beginnen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Antrag abgelehnt: Kein neuer Prozess für «Rust»-WaffenmeisterinWaffenmeisterin Gutierrez-Reed wurde des fahrlässigen Totschlags am Set des Films «Rust» schuldig gesprochen. Ihr Antrag auf einen neuen Prozess scheiterte nun.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »