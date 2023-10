Waffenhersteller profitieren vom Krieg in der Ukraine

Zum einen stocken Auftraggeber wie das US-Verteidigungsministerium inzwischen ihre eigenen Bestände auf, nachdem sie Waffen an die Ukraine abgetreten haben. Zum anderen gibt es neue Bestellungen für direkte Lieferungen an die Ukraine. Die entsprechenden Verträge wurden Ende vergangenen Jahres abgeschlossen und spülen jetzt kräftig Geld in die Kassen von Unternehmen wieund RTX. Die Konzerne legten in den vergangenen Tagen überraschend gute Bilanzen vor.

Auch die Firma RTX, die Raketen für die Ukraine produziert, rechnet mit weiter anziehenden Bestellungen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 habe es Bestellungen in Höhe von drei Milliarden Dollar gegeben, die im Zusammenhang mit Lieferungen in die Ukraine oder mit der Aufstockung der US-Arsenale stehen. Beiaus Deutschland meldete für das dritte Quartal einen Gewinnsprung aufgrund hoher Nachfrage nach Waffen und Munition.

