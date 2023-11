Waffenabgabeaktion in Zürich

Während vier Stunden konnten Besitzerinnen und Besitzer nicht mehr erwünschte Waffen, Munition oder andere gefährliche Gegenstände abgeben. Einige nutzten diese Möglichkeit und gaben ihre Schusswaffen oder Hieb- und Stichwaffen oder auch Munition ab. In einem ersten Schritt überprüften Spezialisten des Forensischen Insituts Zürich den Ladezustand der Waffen bevor Mitarbeitenden der Kantonspolizei Zürich für die fachgerechte, administrative Abwicklung sorgten.

Anschliessend wurden die Waffen von Mitarbeitenden des Zeughauses Zürich zur fachgerechten Vernichtung entgegengenommen wurden. Die Kantonspolizei Zürich hat im laufenden Jahr bisher fast fünf Tonnen Waffen und eineinhalb Tonnen Munition zur fachgerechten Entsorgung entgegen genommen. Die Bevölkerung nutzte dazu nicht nur den heutigen Aktionstag, sondern auch das Angebot und die Möglichkeit, Waffen und dergleichen jederzeit auf sämtlichen Polizeiposten und Verkehrspolizeistützpunkten abgeben zu könne

