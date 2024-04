Waffen- und Munitionsabgabeaktion der Kantonspolizei

Die Kantonspolizei organisiert an drei Samstagen eine Aktion zur Abgabe von Waffen und Munition, auf die Privatpersonen verzichten und die sie entsorgen möchten. Drittpersonen, die Waffen oder Munition entsorgen möchten, die sie nicht mehr zu Hause aufbewahren wollen, können diese sicher und kostenlos bei der Kantonspolizei abgeben. Samstag 20.04.2024, von 0830 Uhr – 1130 Uhr, Domdidier, rte de l’Industrie 110 Samstag 08.06.

2024, von 0830 Uhr – 1130 Uhr, Vaulruz, Les Ponts d’Amonts 9 Bei Zweifeln über den allgemeinen Zustand oder den Transport einer Waffe oder Munition zum Abgabeort kann sich die Person dienstags oder donnerstags unter der Nummer 026 / 305 16 36 an die Sektion Waffen, Pyrotechnik und Sprengstoff (WPS) der Kantonspolizei wende

