Wachablösung an der Spitze von Swiss Re: Andreas Berger wird neuer Group CEO

Bei Swiss Re kommt es per Mitte Jahr zur Wachablösung an der Spitze des Unternehmens. Der Verwaltungsrat des Rückversicherers hat Andreas Berger per 1. Juli 2024 zum Group CEO ernannt. Er folgt auf Christian Mumenthaler, der zurücktreten wird.Christian Mumenthaler tritt Ende Juni nach über 13 Jahren als CEO des Rückversicherers Swiss Re ab. Er übergibt das Amt an den heutigen Leiter der Sparte Corporate Solutions, Andreas Berger.

(Archivbild)Andreas Berger wird Anfang Juli neuer CEO der Swiss Re. Der heutige Leiter der Sparte Corporate Solutions folgt auf den langjährigen Konzernchef Christian Mumenthaler.(Bild vom Unternehmen)Berger stiess laut Mitteilung vom Mittwoch im März 2019 als CEO des Bereichs Corporate Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung zu Swiss Re. Zuvor hatte er unter anderem verschiedene Führungspositionen bei Boston Consulting Group, Gerling und Allianz inn

