Vorwürfe gegen Leiterin der Kollektivunterkunft in Mühleberg

Gewichtig sind die Vorwürfe, die gegen die Leiterin der Kollektivunterkunft in Mühleberg vorliegen: «Ich war fast täglich mit Angst konfrontiert, da ich nicht wusste, wie die Stimmung meiner Vorgesetzten sein wird», sagt Qendresa Zogu, eine ehemalige Mitarbeiterin.

«Wenn die Kinder Unordnung in der Spielecke hinterliessen oder ihr Essen nicht am Tisch gegessen haben, wurde die Leiterin verbal laut und aggressiv», so Qendresa Zogu. Auch sonst seien die Eltern verbal angegangen worden: «Schaut wie schmutzig die Kleider deines Kindes sind, wann hast du dir das letzte Mal die Haare gewaschen?»

SRK: laut Untersuchung bestehe kein HandlungsbedarfDie Kollektivunterkunft in Mühleberg wird im Auftrag des Kantons Bern vom Schweizerischen Roten Kreuz betrieben. Dieses habe die Vorwürfe sehr ernst genommen und eine Untersuchung gemacht, sagt Joel Meir, Geschäftsführer des SRK-Bern. headtopics.com

Über den Inhalt dieser Gespräche kann Meir aus Personen- und Datenschutzgründen keine Auskunft geben. Sie hätten die Situation aber genau analysiert und bei Bedarf auch entsprechend gehandelt: «Wenn wir sehen, dass es begründete Vorwürfe und Verstösse gibt, handeln wir gemäss unseren Personalprozessen. Das kann im Extremfall zur Kündigung führen.» Das sei aber in diesem Fall nicht nötig gewesen.

Aus diesem Grund sei in den Leistungsverträgen klar festgehalten, dass die Leistungserbringer – in diesem Fall das SRK-Bern – eine Auskunftspflicht haben. Das heisst, dass der Kanton informiert werden muss, wenn es Probleme gibt. headtopics.com

