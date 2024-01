Vorsitzender Jia Shaoqian in Davos 2024: Hisense bleibt auf Globalisierung fokussiert und ist für den Erfolg in einer unsicheren Welt gerüstet

Der Vorsitzende der Hisense Group, Jia Shaoqian, wurde kürzlich eingeladen, an der 54. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, teilzunehmen. Das diesjährige Forum konzentrierte sich auf das aktuelle Thema „Wiederherstellung des Vertrauens in die Zukunft" und die Frage, wie man das Vertrauen in die globalen Bemühungen um Erholung und Erneuerung wiederherstellen kann.

Herr Jia vertrat die Hisense Group bei Veranstaltungen wie der Diskussion „Wiederbelebung des Wachstums in China" und hielt eine Rede bei der „China-Night"-Gala. In hochrangigen Diskussionen und Gesprächen mit internationalen Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und anderen Bereichen erläuterte er die Vision und die Strategien von Hisense für kontinuierliche Innovation und Erfolg auf der globalen Bühne





