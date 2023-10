Vorfälle an Schulen in Littau: Keine Anzeigen bisher

Wir haben aktuell Kenntnis von zwei mutmasslichen Ereignissen im Bereich eines Schulhauses in Littau. Bisher liegen aber zu beiden Fällen keine Anzeigen vor.

Über weitere Ereignisse an Schulen in Emmenbrücke und Ebikon ist derzeit nichts bekannt. Es sind auch keine Meldungen dazu eingegangen. Wir appellieren an alle, auf Social Media-Posts zu angeblichen Vorfällen zu verzichten und dadurch unbegründete Panik zu vermeiden.

Stattdessen bitten wir darum, dass Eltern und Lehrpersonen von Kindern uns Vorfälle melden. So können entsprechende Abklärungen seriös vorgenommen und allfällige Massnahmen eingeleitet werden. headtopics.com

