Vorbörsenkurse fallen, Marktzins sinkt

Der Rückgang der Vorbörsenkurse von Alcon, Ypsomed, SoftwareOne, Also und anderen Unternehmen hat an der Börse für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Gleichzeitig ist der Marktzins für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen gefallen. Der Börsenaufschwung hat den breiten Markt erfasst, und Baumarktbetreiber haben 5,4% gewonnen.

PRESSEPORTAL_CH: Studie: Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits KomplikationenWeltweite Untersuchungen der International Diabetes Federation zeigen, dass 72% der Menschen, die mit Diabetes leben, ihre Diagnose nur erhalten haben, weil sie mindestens eine der damit verbundenen Komplikationen - wie Sehkraftverlust, Nervenschäden oder Herzerkrankungen - hatten.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Ems-Chemie löscht negative Bewertungen auf KununuDer Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat negative Einträge auf der Bewertungsplattform von Arbeitgebern Kununu gelöscht. Gleichzeitig erschienen viele positive Rückmeldungen, wie der «SonntagsBlick» schrieb. Die Führungskräfte seien von der Personalabteilung dazu aufgefordert worden, positive Bewertungen abzugeben, sagte ein Kadermitglied der Zeitung. Der Konzern dementiert.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

MACWELT: iMac M3 noch stromsparender als M1Die Anzahl der CPU-Kerne in den beiden Apple-Silicon-Generationen bleibt gleich, doch der iMac M3 ist in der Einsteiger-Konfiguration noch ein wenig stromsparender als der Vorgänger mit M1.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen »

20MİN: EDA mahnt zur Vorsicht: Ätna spuckt wieder grosse Mengen LavaDer Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeeinsel Sizilien kommt nicht zur Ruhe.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Schweiz will Einkäufe ennet der Grenze stärker besteuernDer Bund will Einkäufe ennet der Grenze bei der Einfuhr stärker besteuern. Konkret soll die sogenannte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert werden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFSPORT: Schützenfest-Runde in der Super League: GC besiegt Stade-Lausanne-Ouchy mit 5:2Die 14. Super-League-Runde verkommt immer weiter zur Schützenfest-Runde. Kamen die Zuschauer am Samstag bereits in den Genuss von über fünf Toren pro Spiel, gab es auch im «Krisengipfel» zwischen GC und Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy Tore am Laufmeter. Beim 5:2 liessen die «Hoppers» den Gästen aus der Westschweiz keine Chance. Auf Kaltstart reagiert – und wieDie Geschichte des Spiels begann aber ganz anders, als das Schlussresultat vermuten lässt. Noch keine drei Minuten waren im Letzigrund gespielt, als Ouchys Giovani Bamba nach schöner Vorarbeit von Romain Bayard an der GC-Strafraumgrenze an den Ball kam, trocken abzog und zur Führung für die Gäste traf. 01:08 Video Bamba bringt SLO früh in Führung Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. Die Antwort der Gastgeber fiel wenig später glasklar aus. Vier Tore zwischen der 26. und 44. Minute sollten bereits in der ersten Halbzeit die letzten Hoffnungen der Gäste zerstören

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »