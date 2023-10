«Vor zwei Jahren war ich noch der Pausenclown»: Influencer Eric Lüthi aus Winterthur.Der Tiktok-Comedian sieht so aus, wie man sich einen Tiktok-Comedian vorstellt: Baseballjacke, Trainerhose, Turnschuhe.

die Schweizer Vorreiter im Genre der Internet-Video-Comedy hiessen vor ein paar Jahren Gabirano, Bendrit und Zeki. «Der Weg, sich mit kleinen Auftritten irgendwie zum SRF zu hangeln, ist nicht mehr attraktiv», sagt Philipp Nüssli. Er ist ein Start-up-Gründer, wie sie einem auf dem Industrieareal in Winterthur gleich in mehrfacher Ausführung entgegenkommen: jung, überzeugt, mit mehr Gedanken darüber, was bald sein wird, als darüber, was derzeit ist.

Offenbar, denn seine «Creators», wie Nüssli die Social-Media-Berühmtheiten nennt, die bei seiner Firma unter Vertrag stehen, müssen sich nur noch darum sorgen: um die Inhalte. Um den Rest kümmert sich Nüsslis Unternehmen, die Content- und Branding-Agentur Headz Agency aus Winterthur, die er vor zweieinhalb Jahren gegründet hat, mittlerweile beschäftigt sie fünf Mitarbeitende. headtopics.com

Damit das Geschäft läuft, muss Lüthi Videos publizieren, zwei bis drei pro Woche, auch, wenn er in den Ferien ist. Nur etwa jedes zehnte, zwölfte Video entsteht in Zusammenarbeit mit einem Sponsor, ist also bezahlter Inhalt und auch als solcher zu erkennen – der Konsument auf Tiktok würde sagen: Werbung.

Die Geschichte des Comedians Eric William Andrew Lüthi – woraus sein Tiktok-Handle «ericwdrae» entstanden ist – beginnt gewissermassen im Outdoorladen Transa in Winterthur. Dort hat er die Lehre als Verkäufer gemacht, später für Manor und Jelmoli gearbeitet, aber so zufrieden damit war er nie ganz. «Er brauchte einen Tritt in den Hintern», sagt Agentur-Chef Nüssli, der ihn seit der Jugend kennt. headtopics.com

