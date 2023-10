Vor dem KKL gibt es wieder kein Eisfeld

Dämpfer für alle Fans vom Schlittschuhlaufen in der Adventszeit: Auf dem Europaplatz vor dem KKL Luzern gibt es auch dieses Jahr kein Eisfeld. Stattdessen setzt der Verein «Weihnachten in Luzern» erneut auf die tanzenden Weihnachtsbäume.

. Jeweils von 17 Uhr bis 22 Uhr werden die schwimmenden Bäume mit einer Musik- und Lichtshow zum Leben erweckt.Die Bevölkerung ist zudem zu den kostenlosen «Fyrobig-Adväntskonzärt» eingeladen, informiert der Verein «Weihnachten in Luzern» weiter.Auch etwas Neues gibt es dieses Jahr in der Adventszeit: So führe ein «Weihnachtsgeschichten-Baumweg» durch das weihnachtliche Luzern.

Die Bäume können ab dem 23. November in den Schaufenstern von über 30 Geschäften in der Stadt Luzern entdeckt und die Geschichten mittels QR-Codes erlebt werden. Zudem darf man sich wieder auf die Weihnachtsbeleuchtung freuen. headtopics.com

Luzern startet am Donnerstag, 23. November, ab 17.30 Uhr mit der «Lozärner Adväntseröffnig» in die Weihnachtszeit.

