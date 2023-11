Vor dem Abflug nach Sevilla - BJK-Cup: Fragezeichen um Bencic bleiben unvermindert gross

Auch die zuletzt unter den Nachwehen einer Lebensmittelvergiftung leidende Belinda Bencic (WTA 14) ist dabei. Die Olympiasiegerin musste seit Mitte September pausieren. Passend zum Thema Waltert rückt ins TeamWeiter bot Captain Heinz Günthardt neben den bereits bekannten Viktorija Golubic (WTA 83), Jil Teichmann (WTA 142) und Debütantin Céline Naef (WTA 137) mit der letztjährigen Finalistin Simona Waltert (WTA 167) eine fünfte Spielerin auf.

«Es ist offensichtlich, dass die Saison nicht optimal gelaufen ist», sagt Günthardt im Interview mit SRF zum Formstand des Teams. Mit der Nomination Walterts habe er aber noch etwas mehr Optionen. Wie es genau um den Fitnessstand von Bencic steht und ob sie einsatzbereit ist, liess er offen. «Das werden wir dann in Sevilla selber sehen.»

Golubic als Lokomotive?Angesichts der Umstände dürfte Golubic vorerst in die Rolle der Teamleaderin schlüpfen. Die Zürcherin gewann zuletzt kleinere Turniere in Rouen und Shrewsbury. «Es war fast immer so, dass wir eine Lokomotive hatten im Team. Das zieht den Rest mit. Daher ist es vom Timing her optimal, dass sie in den letzten Wochen so gut gespielt hat», so Günthardt.

Die Schweiz startet am Dienstag um 16:00 Uhr gegen Tschechien ins Turnier, zwei Tage später folgt die zweite Partie in der Dreiergruppe gegen die USA. Nur der Sieger der Gruppe erreicht die Halbfinals.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Spiele der Schweizerinnen an den BJK-Cup-Finals sehen Sie live bei SRF.

