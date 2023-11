Vontobel überarbeitet Kursziel für Schweizer Aktien

Vontobel überarbeitet bei nicht weniger als vier Aktien aus der Schweiz das Kursziel unter negativen Vorzeichen. Bei einer beliebten Aktie fällt die Reduktion besonders einschneidend aus. - Und: Dätwyler und der Wegovy-Hype.sieht das diesjährige Ergebnis neuerdings am unteren Ende der firmeneigenen Zielbandbreite liegen. Darauf abgestützt fällt das Kursziel für die mit"Hold" eingestuften Aktien auf 83 (zuvor 92) Franken.

Bischofberger zufolge sind die Valoren nicht eben günstig und die Erwartungen vieler ihrer Berufskollegen bei anderen Banken hoch. Angesichts dieser ungünstigen Kombination rechnet sie künftig mit starken Kursschwankungen.schreibt, kehrt nach der ausserordentlich hohen Nachfrage und dem damit verbundenen Preisschub wieder so etwas wie Normalität ein. Er sieht dies mit einer schwächeren Nachfrage einhergehen, insbesondere aus China. In Erwartung, dassvor. Letzterer wartete erst am Freitag mit einem enttäuschenden Halbjahresergebnis au

:

SRFSPORT: Doppelsieg: Schweizer Fechter mit Exploit beim Heim-WeltcupLucas Malcotti feiert beim Degen-Weltcup-Turnier seinen 1. Weltcupsieg. Im Final bezwingt er Landsmann Alexis Bayard.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: So verschaffen sich Schweizer PKs schnelleren Zugang zu Private EquityAuf der Suche nach attraktiven Renditen und besserer Diversifikation ihrer Portfolios prüfen Pensionskassen oftmals ein Engagement in Private-Equity-Anlagen.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

20MİN: Attraktive Ski-Packages und Wellness-Weekend in Schweizer BergregionenSpürst du die Vorfreude auf atemberaubende Abfahrten und entspannende Augenblicke in winterlicher Idylle? Während fünf Wochen verlosen wir attraktive Preise für fünf Schweiz er Bergregionen, die das Herz eines jeden Winterfans höherschlagen lassen! Unter anderem vergeben wir Ski-Packages und ein Wellness-Weekend in Adelboden.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Potenzprobleme: Schweizer Start-up will mit «Viagra-Vape» Las Vegas erobernNatürliche Potenzmittel stehen hoch im Kurs – zwei Schweiz er Unternehmen haben nun eine E-Zigarette kreiert, die bei Problemen im Schlafzimmer nachhelfen soll. Die medizinische Wirkung ist aber umstritten.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Schweizer Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robustArchiv: Weiterhin tiefe Arbeitslosenquote

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

BILANZ: Thomas Schmidheiny investiert jetzt auch in Schweizer Start-upsThomas Schmidheinys jüngstes Investment: das Berner Jungunternehmen Spacetek.

Herkunft: BILANZ | Weiterlesen »