Von wegen Verhinderungs-Partei: Aargauer Grüne sind geschlossen für einen Windpark auf dem Lindenberg

Bis im Jahr 2035 soll gesamtkantonal eine Stromproduktion von jährlich 50 Gigawattstunden aus Windenergie erreicht werden. Das steht im Richtplan des Kantons, in dem auch der Lindenberg im Oberfreiamt als Standort für einen Windpark festgesetzt ist. Rund die Hälfte der angestrebten Strommenge könnte dort produziert werden – das erläuterte David Gautschi, Leiter Produktion der AEW Energie AG, an der Mitgliederversammlung der Grünen in Muri.

Wer schafft es im zweiten Wahlgang in den Ständerat? Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) kämpfen bis zur Entscheidung am 19. November um die Gunst des Aargauer Stimmvolkes. Von Zuwanderung über Energie/Klima bis zu Gesundheitskosten: Die AZ zeigt, wie sich die beiden zu den wichtigsten Politthemen positionieren.

Basel: Berührende Postkarten von Kindern aus der Ukraine«Vidkrytky – Versteckt der Erinnerungn» zeigt Lieblingsorte von kriegstraumatisierten ukrainischen Kindern in Form von Postkarten.

Wie ist es, einen Airbus-A321-Umbaufrachter von Lufthansa zu fliegen?Zwei Piloten erklären es in der aktuellen Folge unseres Podcasts Luftraum am Flughafen Malta.

Christopher Lungoyis unsportliche AktionDer Yverdon-Akteur schnappt sich einen von Stillhart absichtlich liegen gelassenen Ball.

Wichtige Massnahmen beim Einstallen von SchafenWenn die Schafe nach dem Einstallen entwurmt werden, hilft das, Winterfutter zu sparen. Denn bei einem Befall mit dem Gedrehten Magenwurm verwerten die Tiere das Futter schlechter und erreichen tiefere Tageszunahmen.

Amoklauf mit 18 Opfern: Der Schütze von Lewiston ist totZwei Tage lang dauerte die Jagd nach dem Amokläufer in Maine. Nun hat die Polizei seine Leiche gefunden.

Riesenslalom in Sölden zum Weltcupstart: Wendy Holdener redet unverblümt von «Weltspitze»Die Schwyzerin hat mit ihren ersten Slalomsiegen einen Bann gebrochen und sich gleich selbst befreit. In der neuen Saison hat sie auch in einer anderen Disziplin Grosses vor.