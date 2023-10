Voller Lastenausgleich zwischen Familienausgleichskassen angenommen

Der Ständerat hat in der Herbstsession die Einführung eines vollen Lastenausgleichs zwischen den Familienausgleichskassen (FAK) angenommen. Dagegen empfiehlt die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) dem Nationalrat die Ablehnung. Gewerbe- und Landwirtschaftsverbände bedauern den Entscheid.

"Der volle Lastenausgleich stellt eine faire Finanzierung der Familienzulagen und einen gesunden Wettbewerb zwischen den Ausgleichskassen sicher" betont Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse und Hotelier in Kandersteg. Derzeit müssen berufliche FAK aus Branchen mit relativ tiefen Lohnsummen, einem hohen Mütteranteil und einer hohen Teilzeiterwerbs-Quote bei geringem Beitragssubstrat hohe Leistungen finanzieren.

den Weg zur fairen Lastenverteilung und einem gesunden Wettbewerb zwischen den FAK ebnen. Gewerbe- und Landwirtschaftsverbände empfehlen dem Nationalrat daher, den Antrag der Kommissionsmehrheit abzulehnen und dem Vorschlag der Minderheit zu folgen. headtopics.com

-"Die Arbeitswelt im Wandel - Chancen ergreifen, Potenziale entfalten" lautet das Motto des diesjährigen Hotel Innovations-Tags. Mehrere Referenten geben Einblick in die Welt von"New Work" mit Best-Practice-Beispielen. Zudem wird das beste Hotelkonzept 2023 mit dem"Hotel Innovations-Award" ausgezeichnet. Knapp 250 Gäste haben sich bereits angemeldet ...

- Zum 7. Mal verleihen GastroSuisse und die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit einem visionären Hotelkonzept den Hotel Innovations-Award. Drei zukunftsträchtige Konzepte wurden für diesen Award nominiert. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anlässlich des Hotel Innovations-Tages am 3. Oktober im Verkehrshaus in Luzern erkoren. Dem Sieger winkt ein Coaching zur Realisierung des Konzepts im ... headtopics.com

