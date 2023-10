Volksverhetzung? AfD-Politiker Daniel Halemba (22) verhaftet

Die Immunität kam für ihn offenbar zu spät: Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag berichtet, habe man den AfD-Politiker Daniel Halemba festgenommen. Laut der «Bild»-Zeitung soll sich der erst 22-Jährige offenbar der Polizei gestellt haben. Am 8. Oktober wurde Halemba in den bayrischen Landtag gewählt – die Ermittlungen der Würzburger Staatsanwaltschaft liefen damals bereits.

Immunität kam für Halemba zu spät Als Abgeordneter geniesst der 22-jährige AfD-Politiker eigentlich Immunität – diese hätte aber erst mit der Sitzung am Montag begonnen. Statt als jüngster Politiker im bayrischen Landtag sitzt Daniel Halemba jetzt nun aber erstmals in Polizeigewahrsam. Bei Halembas Burschenschaft «Teutonia Prag zu Würzburg» hatte die Polizei bereits im September eine Razzia durchgeführt.

