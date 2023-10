Volksblatt-Archiv bleibt bei Landesbibliothek und Landesarchiv zugänglich

Durch den Abschluss von Verträgen zwischen dem Amt für Kultur und der Landesbibliothek sowie der sich in Liquidation befindenden Liechtensteiner Volksblatt AG ist es gelungen, den breiten Zugang zu digitalen Zeitungsausgaben und weiterem Archivgut für die Bevölkerung zu sichern.

Im Webportal der Landesbibliothek waren bis anhin bereits die Volksblattausgaben bis zum Jahr 2005 kostenlos zugänglich. Damit auch die digitalen Ausgaben ab dem Jahr 2005 weiterhin öffentlich zugänglich bleiben, übernimmt die Liechtensteinische Landesbibliothek diese bis zur letzten Ausgabe vom 4. März 2023 in ihr Webportal. Alle Volksblatt-Ausgaben sind spätestens ab dem 1.

- Am Samstag, 4. November 2023, findet in Triesen der"Einführungskurs für Offiziersanwärter" der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren statt. Unter der Leitung von Kurskommandant Günther Hoch aus Triesen werden die Teilnehmer auf die Offizierslaufbahn vorbereitet und lernen Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Offiziers der Feuerwehr kennen. headtopics.com

- Seitens der Lehrbetriebe der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, des Liechtensteinischen Bankenverbandes und der Liechtensteinischen Treuhandkammer sowie weiterer Unternehmungen aus anderen Wirtschaftssektoren erfolgt ab dem 2. November 2023 der Startschuss für die Lehrstellenzusage. Diese einheitliche Zusagepraxis kommt vor allem den Jugendlichen für ihren ersten Berufswahlentscheid zugute. ...

- Im Lichte des in Kürze bevorstehenden liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarates weilte die Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, am 26. und 27. Oktober in Liechtenstein. Dabei erhielt sie einen umfassenden Einblick über Liechtensteins Vorsitzprioritäten und informierte auch einen Vortrag über die Werte des Europarats. Zur weiteren Vorbereitung des ... headtopics.com

Nach Verlusten bei den Wahlen - Die Grünen wollen in den Bundesrat – Angriff auf einen FDP-SitzArchiv: Gründe für die Wahlniederlage der Grünen Weiterlesen ⮕

Trotz Verlusten bei den Wahlen - Die Grünen wollen in den Bundesrat – Angriff auf einen FDP-SitzArchiv: Gründe für die Wahlniederlage der Grünen Weiterlesen ⮕

Ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ein Rechtsrütschli?Aus dem Archiv: Parteispitzen debattieren über das Wahlergebnis Weiterlesen ⮕

Zum Ausgleich der Teuerung - Coop zahlt im kommenden Jahr höhere Löhne ausArchiv: Migros bezahlt im 2024 mehr Lohn Weiterlesen ⮕

Volketswil ZH: Unfall auf Waro-Kreuzung fordert VerletzteBei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag in Volketswil ZH ein Kind sowie ein Mann verletzt worden. Weiterlesen ⮕

US-Republikaner Mike Pence zieht Bewerbung zurück: «Nicht meine Zeit»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕