Vogelgrippe in der Schweiz: Virus endemisch bei einigen Vogelpopulationen

Um die Vogelgrippe scheint es hierzulande etwas stiller geworden zu sein, doch diese Wahrnehmung täuscht. Behörden und Forschende sind am Thema sehr nahe dran, sagt Gertraud Schüpbach, Professorin an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern. «In der Schweiz hat sich bei einigen Vogelpopulationen das Virus festgesetzt und ist endemisch geworden.» Endemisch bedeutet, dass die Krankheit dauerhaft gehäuft in einer Population vorkommt.

Möwen besonders betroffenVor allem bei Lachmöwen und anderen Möwenarten hat sich das hochansteckende Virus H5N1 festgesetzt. «Das war zu erwarten. Man hat auch in anderen Ländern beobachtet, dass die Möwen durchaus empfänglich sind für das Virus.» Allerdings: Für Möwen ist die Vogelgrippe nicht so verheerend wie für andere Wasservögel. Es seien nie ganze Populationen bedroht gewesen, sagt Schüpbach. «Anscheinend sind sie nicht sehr empfindlich und sterben nicht in grossen Mengen. Aber natürlich gab es auch Totfunde, sonst hätte man den Ausbruch gar nicht gemerkt.»

:

